日本サッカー協会（JFA）は12日、来月開催されるAFC女子アジアカップオーストラリア2026に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は3月1日〜3月21日にかけて開催。グループステージは、4カ国が1グループとなり、3つのグループに分かれて行われ、各組上位2チームに加えて、各組3位のうちの上位2チームが準々決勝から始まるノックアウトステージに進出する。

今大会は2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの予選も兼ねており、6チームが直接W杯の出場権を獲得し、2チームは大陸間プレーオフの出場権を獲得することになる。なお、準々決勝の勝者4チームには直接W杯出場権が与えられるが、そこで敗れた4チームが2チームずつ組み合わされて対戦することになり、その勝者2チームがW杯出場権を獲得し、そこで敗れた2チームに大陸間プレーオフの出場権が与えられることになっている。

グループCに入っているなでしこジャパンは、3月4日にグループステージ第1節でチャイニーズタイペイ女子代表と、同7日に第2節でインド女子代表と、同10日に第3節でベトナム女子代表との対戦を予定している。

なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督は今回の活動メンバーにDF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）、FW田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）ら26名を順当に選出している。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）