Jリーグは12日、中止となった明治安田J2・J3百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST-Bグループ第1節の大分トリニータvsレイラック滋賀FCの代替開催日が決定したことを発表した。
同試合は当初、今月8日（日）に大分のホームスタジアムである『クラサスドーム大分』にて14時から開催される予定だったが、降雪・積雪の影響により中止となっていた。
代替日については未定となっていたが、『クラサスドーム大分』にて2月25日（水）に18時30分キックオフで開催されることが明らかになった。
