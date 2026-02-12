リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、プレミアリーグ通算アシスト数で7位タイに浮上した。11日、同リーグ公式サイトが伝えている。

サラーは11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦に先発出場すると、0－0で迎えた61分にコーナーキックからフィルジル・ファン・ダイクの先制点を演出。その後、今季リーグ戦では初先発を飾っていた遠藤航が負傷交代を余儀なくされるアクシデントも発生したが、これが決勝点となったリヴァプールは1－0で2試合ぶりの勝利を収めている。

この試合のアシストがプレミアリーグでの93アシスト目となったサラーは、プレミアリーグ通算アシストランキングで元スペイン代表MFダビド・シルバ氏と並び7位タイに浮上。なお、6位の元オランダ代表FWデニス・ベルカンプ氏までは「1」差となっている。

また、チェルシー在籍時に1アシストを記録していることから、リヴァプール在籍時では92アシスト目となり、これは17シーズンにわたってプレーしたレジェンドである元イングランド代表MFスティーヴン・ジェラード氏と並んで、リヴァプールの選手としてサラーはプレミアリーグ最多タイ記録になったことも伝えられている。

プレミアリーグの歴代アシストランキングは以下の通り。

■プレミアリーグの歴代アシストランキング

1位 ライアン・ギグス（162アシスト）

2位 ケヴィン・デ・ブライネ（119アシスト）

3位 セスク・ファブレガス（111アシスト）

4位 ウェイン・ルーニー（103アシスト）

5位 フランク・ランパード（102アシスト）

6位 デニス・ベルカンプ（94アシスト）

7位 ダビド・シルバ（93アシスト）

7位 モハメド・サラー（93アシスト）

9位 スティーヴン・ジェラード（92アシスト）

10位 ジェイムズ・ミルナー（90アシスト）

【ハイライト動画】サラーがプレミアリーグ通算93アシスト目を記録！