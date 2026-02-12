異国の地でプレーする外国人選手にとって、日本野球への適応は簡単ではない。練習、言葉、食事、そして価値観――。37年前、そんな環境に飛び込んだのが、“ランボー”の愛称で知られた元ロッテのマイク・ディアズ氏だった。今回は、ディアズ氏が語る日本でプレーした日々と現在地を、前後編の2回にわたってお届けする。（取材・文：八木遊）

「アメリカに戻りたいと思った記憶はない」すぐに適応できた日本の環境

――― 来日1年目（1989年）は、外国人のチームメートが台湾出身の荘勝雄投手だけ。コミュニケーションなど困ったことはありませんでしたか？

ディアズ氏 日本での最初の年は最高だった。素晴らしいチームメート、監督、コーチ、幹部、通訳、そしてファンにも恵まれた。食文化や生活様式にもすぐ慣れたし、日本で生活しプレーする一瞬一瞬が愛おしかった。荘勝雄とも仲良くした記憶があるよ。

――― 日本人選手とはすぐ打ち解けましたか？

ディアズ氏 もちろん！愛甲猛さんや村田兆司さんをはじめ、多くの選手が良くしてくれた。日本で途方に暮れたり、アメリカに戻りたいと思ったりした記憶は全くない。また、アドバイザー的な役割をしてくれていたマーティ・キーナートさん（楽天の初代GMなどを歴任）から大きなサポートを受けたし、他球団の同じ境遇の（外国人）選手たちにもたくさん質問して日本に溶け込もうとした。

――― 来日前に日本の文化や野球についてどれくらい知っていましたか？

ディアズ氏 日本でプレーする可能性があると分かった瞬間に、すぐ日本でプレー経験のある数人の選手と話した。スペイン語を完全に理解せずに何年もプエルトリコのウインターリーグで過ごした経験があったから、日本で何とか会話できるレベルになるのは時間の問題だと思っていたよ。

――― 日米の野球の違いをどう感じましたか？

ディアズ氏 メジャーとプロ野球の最大の違いは、チームとしての仕事倫理とメジャーの個人主義にあると言えるね。アプローチや哲学において、野球のスタイルは全く異なる。日本ではよりスモールボール志向が強かった。初回を9回のように戦うことも珍しくない。投球面では、パワーよりも技巧が重視されていると思う。練習にしてもアメリカではどのレベルでも、全てをチームで共に行う姿は見たことがない……。これが慣れるのに最も苦労した点だ。

――― 日本人が美徳とする“和”ですね。

ディアズ氏 そう、最初は戸惑ったけど、次第にそのスタイルに魅了され、好きになった…チームワーク！“和”だ！もう一つ、春季キャンプは毎日が信じられないほど長かった。トレーニングや成長に費やす時間を見ても、日本人の仕事への姿勢は、他に類を見ないほどだ。

「侮辱だと思った」来日1年目の“開幕5番・指名打者”

――― 来日1年目は開幕を5番指名打者で迎えました。

ディアズ氏 正直に言うと、5番打者というのは侮辱だと思った。特にキャンプからオープン戦にかけて高いレベルの実力を示した後だったから尚更だ。3番か4番を望んでいたが、やがてその機会が訪れ、さらに自分を証明する意欲が湧いた。メジャーでも打てることを既に証明していたからね。自分の実力を疑ったことは一度もなかったよ。

――― 1年目は全130試合に出場し、打率.301、39本塁打、105打点と大活躍でした。

ディアズ氏 開幕から1か月が過ぎて、定期的に対戦する投手陣を目の当たりにし、自信はさらに強まった。日本で成功できたのは、チームメートやコーチ陣からの素晴らしい助言や友情も大きかった。そして最高の状態を維持するために、自分自身が日々努力した。

――― 2年目も打率.311、33本塁打、101打点と結果を残したが、3年目はケガもあって数字を落としました。

ディアズ氏 2年目に捕手として出場し、3年目の1991年はフルタイムの捕手としてプレーし始めた。主な理由は、メジャー復帰に備えるため依頼されたこと、そしてもう一つは投手の効果的な投球をサポートするためだった。でもよりハードに鍛えようと投げ込みすぎた結果、肘を痛めて大手術を受ける羽目になった。そしてシーズン終了……。手術とリハビリに6～7か月以上を要したが、完全には回復しなかった。

――― 1992年は千葉移転後の1年目でした。その年は、50試合に出場して打率は1割台に低迷しました。

ディアズ氏 肘のケガが完全に治っておらず、スイングのタイミングは言うまでもなく、力強さを全く取り戻せなかった。回復するためにできる限りのことはやったが、かつての自分には到底戻れなかった。

ディアズ氏は4年目を終えることなく、1992年シーズンの途中に退団し、アメリカに帰国した。結果的に捕手を務めたことがキャリアを縮めたといえるが、投手陣や守備陣をもっと助けたいという思いの結果であり、それについては全く後悔していない様子だった。

後編では、ディアズ氏が日本で衝撃を受けた投手の実名や、代名詞でもあった“乱闘”に対する思い、引退後の人生などについて語ってもらった。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

