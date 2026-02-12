大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。現段階では具体的な動きはなく、噂だけが先行している状況だが、その噂もとうとう潰えたかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。

スクーバルは2024年～2025年にかけ、2年連続でサイヤング賞に輝いた球界トップクラスの左腕。仮に獲得となれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションが他の追随を許さないレベルに達することは濃厚だ。

ただ、同メディアは「ドジャースがスクーバルを獲得するという考えは相手チームにとって悪夢となるが、その夢が現実になるチャンスはないようだ。MLBインサイダーであるケン・ローゼンタール記者によれば、タイガースはトレードには興味がないという」としつつ、「関係者からその意向や計画について説明を受けた人物と話したところ、その人物はこう語った。『スクーバルをトレードするつもりはない。我々の目的は勝つことだ』と」という同記者の見解を紹介。

続けて、「デトロイトもまた、チャンピオン獲得に本気で突き進んでいる。スクーバルをトレードすることは、その目標に向けて大きな後退となるだろう。今後状況が変わる可能性はあるが、現時点ではエース左腕がトレード市場に出ているとは考えにくい」と記している。

【関連記事】

【了】