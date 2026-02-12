クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、プレミアリーグ通算50試合出場を達成した。

現在29歳の鎌田は2015年にサガン鳥栖でプロキャリアをスタートし、2017年6月にフランクフルトへ完全移籍で加入。途中シント・トロイデンへのレンタル移籍を経験しつつ、約5シーズンで公式戦通算179試合出場40ゴール33アシストという成績を残し、2021－22シーズンにはヨーロッパリーグ（EL）制覇に大きく貢献した。その後、契約満了に伴い2022－23シーズン限りで同クラブを退団すると、2023年夏にセリエAの強豪ラツィオに加入。そして、2024年7月にフリーでフランクフルト時代に指導を受けたオリヴァー・グラスナー監督が率いるクリスタル・パレスに加入した。

昨季序盤は新天地への適応に苦しんでいるという指摘もあり、プレミアリーグではノーゴールに終わるなど、公式戦43試合出場で2ゴール3アシストを記録するにとどまったが、今季はここまで公式戦25試合に出場し、チームの主力選手として活躍を見せている。

そんな鎌田は昨年12月14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0－3）で右ハムストリング付近を痛めたことで負傷交代を余儀なくされて以降、戦列を離れていたが、今月8日に行われたプレミアリーグ第25節のブライトン戦に77分から途中出場し、チームの公式戦13試合ぶりの白星に貢献していた。

そうしたなか、鎌田は11日に行われた第26節のバーンリー戦のスタメンに名を連ねたことでプレミアリーグ通算50試合出場を達成。イギリスメディア『Squawka』によると、稲本潤一氏や吉田麻也（現：ロサンゼルス・ギャラクシー）、岡崎慎司氏、冨安健洋（現：アヤックス）、三笘薫（現：ブライトン）、遠藤航（現：リヴァプール）に続いて、プレミアリーグで50試合出場を達成した史上7人目の日本人選手であることが伝えられている。

なお、鎌田にとっての記念すべき一戦は、2点を先行したものの、前半のうちにわずか7分間で3失点を喫して、クリスタル・パレスは2－3で逆転負けとなった。先発復帰戦となった鎌田は72分までプレーをした。

