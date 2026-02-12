リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクが、難航不落のスタジアム・オブ・ライトでの勝利を誇った。

リヴァプールは11日、プレミアリーグ第26節でサンダーランドと対戦。今シーズンここまでホーム無敗を誇った難敵相手に1－0の勝利を収め、1－2の逆転負けを喫したマンチェスター・シティ戦からバウンスバックを果たした。

ボールを保持しながらも攻めあぐねた前半を経て、後半は押し込まれる入りとなったが、61分にFWモハメド・サラーの右CKをファン・ダイクが打点の高いヘディングで合わせ、サンダーランドのゴールをこじ開けた。

その後は再び相手の攻勢に晒されたが、守備陣が高い集中力を発揮し虎の子の1点を守り抜いた。

この日のゴールでプレミアリーグでの通算ゴール数を「23」としたオランダ代表DFは、元フィンランド代表DFサミ・ヒーピアが持つクラブのDF得点記録（22）を更新し、リヴァプールのプレミアリーグ最多得点DFとなった。

同試合後、イギリスメディア『TNTスポーツ』のフラッシュインタビューに応じたファン・ダイクは「素晴らしい勝利だ」と難所での勝利を誇った。

「今日のようなプレーを見せれば、当然の勝ち点3と言えるはずだ。素晴らしい試合だったし、この結果を受け入れて前に進みたいと思う。サンダーランドは今シーズン、彼らを倒すのがいかに難しいかを示してくれたと思う。彼らには大きな称賛を送りたい。ここに来て、勝利を収め、無失点に抑えることができてうれしいし、僕らにとって良い夜になったね」

今季は失点が目立つ中でのクリーンシート達成はこの日の勝利をより価値のあるものにした。

「とても重要な試合だった。イブ（・コナテ）が素晴らしいプレーを見せた。マッカ（アレクシス・マック・アリスター）がその前に立っていた。全員が力を出した。残念ながらワタ（遠藤航）が交代することになり、ジョー（・ゴメス）も交代で出場した」

「仲間たちを誇りに思う。彼らは今日この試合のために本当にハードワークしてきた。それを近くで見ることができ、本当にうれしいよ」

最後にリヴァプールの頼れるキャプテンは、今週末に控えるFAカップ4回戦のブライトン戦を含め、シーズン後半戦での巻き返しを誓った。

「大きなプレッシャーを感じていることは否定できないけど、まだ12試合残っている。これからも成長を続け、安定したパフォーマンスを見せられるように努力しなければならないね」

「チームとしてさらに成長し、コンディションを維持し、自信を持ち続け、成長を続けなければならない。今日は、ボールを持った時も持たなかった時も、パフォーマンスの面で大きな前進だった。あとは回復するだけだ。土曜日の午後8時に、非常に難しいチームであるブライトンと再び対戦する」

「だから、この仕事をやり遂げるには、皆、ファン、そして僕らの成功を願ってくれるすべての人の協力が必要なんだ」

【ハイライト動画】遠藤航が今季リーグ戦初先発飾ったサンダーランド戦