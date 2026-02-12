十勝エリアの中南部に位置する北海道幕別町(まくべつちょう)は、「ナウマンゾウ」と関わりが深いロマンあふれるまち。畑作や酪農が盛んな地域で、広大な敷地を利用して育つ放牧豚など自慢の特産品が多くあります。

今回は、そんな幕別町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

程よく田舎! 幕別町の魅力について

幕別町は、空から眺めると異なる色や模様がパッチワークのように広がっている光景が見られ、色とりどりの花畑、新緑の野菜畑や黄金色に輝く麦畑、白銀に包まれた街並み、広大な森林や清流、そして美しい山々が織りなす四季折々の風景を楽しめるまちです。

北海道でしか見られない“雪の妖精”シマエナガやカッコウ、クマゲラなどの鳥も数多く、森に入ると川のせせらぎ、風の音が聞こえ、癒やしを感じられるのも魅力的!

夏は晴天が多く、冬は雪が他に比べ少ない地域。程よく田舎で暮らしやすいのが特徴です。

畑作や酪農が盛んで、まちには農業を営む方が多く、野菜を無料でもらうこともよくあるそうです。

また同町は「パークゴルフ」発祥の地でもあり、子どもからお年寄りまで世代を超えて楽しまれ、日本各地はもとより、海外からも愛好者が訪れているのだとか。

幕別町への移住は、「程よい田舎で暮らしたい人」におすすめとのことです。

支援制度について

幕別市には、子育て・医療に支援制度が用意されています。

子育て・医療

＜子ども医療費助成制度＞

令和5年10月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに係る医療費を対象として、助成を拡大。

移住者の声

・パークゴルフ発祥の地で、冬のスポーツも盛ん! オリンピック選手を多く輩出しているまちです。

・医療費が高校卒業まで無料なのが、とても助かります。

・帯広空港まで30分という立地にあり、本州などへの移動がしやすい。

幕別町のふるさと納税返礼品について

幕別町の中で不動の人気を誇る手ごねハンバーグと、よつ葉バターを紹介します。

手ごねハンバーグ200g×9個

・提供事業者：有限会社サカモト食品

・内容量：十勝牛ハンバーグ 200g×9個

・寄附金額：1万6,000円

適度な脂とジューシーでコク・旨みの強い十勝産牛肉を使った、贅沢なハンバーグです。パッケージ裏に焼き方やソースの作り方などが書いてあるので、簡単に調理できるのもうれしいポイント!

よつ葉バター加塩4個

・提供事業者：道東乳販株式会社

・内容量：よつ葉バター(加塩)150g×4個

・寄附金額：9,000円

北海道十勝産生乳を100% 使用したバターです。ミルクの風味と豊かなコクがぎゅっと濃縮され、上品な味わいに仕上げられています。加塩タイプなので、パンや料理など普段使いに便利。

今回は北海道幕別町への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。自然に囲まれ、四季を感じながら暮らすことができるまち。シマエナガを一度見てみたいと思いました。また「パークゴルフ」は、クラブ1本とボール1個、それにボールを置くティがあれば誰でもプレーできるスポーツで、子どもから大人まで幅広い世代の人々に愛されています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者