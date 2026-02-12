セルティックに加入した元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンがデビュー戦で劇的決勝点を挙げた。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第26節が11日に行われ、セルティックはホームでリヴィングストンと対戦。セルティックに所属する日本代表FW前田大然が先発出場し、MF旗手怜央がベンチスタートとなった一戦には、今月7日に加入が発表されたばかりのチェンバレンも早速メンバー入りを果たしてベンチに名を連ねた。

試合は15分にマルセロ・サラッキのゴールでセルティックが先制したものの、57分には旗手のファウルからロビー・ミュアヘッドにPKを決められて同点に追いつかれた。78分からチェンバレンが途中出場してセルティックデビューを果たしていたなか、点差は動かずこのまま終盤を迎えたが、90＋1分にペナルティエリアライン付近でボールを受けたチェンバレンがワントラップから右足を振り抜くと、これがゴール右隅に決まり、勝ち越しゴールとなった。

これが決勝点となったセルティックは2－1で劇的勝利を収め、リーグ戦2連勝を飾った。なお、旗手はアルネ・エンゲルスの負傷によって32分から途中出場したほか、前田は78分までプレーしていた。

【スコア】

セルティック 2－1 リヴィングストン

【得点者】

1－0 15分 マルセロ・サラッキ（セルティック）

1－1 57分 ロビー・ミュアヘッド（PK／リヴィングストン）

2－1 90＋1分 アレックス・オックスレイド・チェンバレン（セルティック）

【ハイライト動画】チェンバレンの決勝弾でセルティックが劇的勝利！