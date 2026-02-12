バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「【抽選販売】【まとめ買い】PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット」(81,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月16日(月)15時まで抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月18日(火)当選発表、2026年3月発送予定。

ガンプラ45周年に打ち出す「νガンダム」が、「PERFECT GRADE UNLEASHED」の最新最高峰の技術でもって顕現。1/60スケールで初めての立体化により、内部構造が極限まで再現されている。

説得力をもったストラクチャーとして各パーツを組み立てていくことでモビルスーツの“建造体験”を味わえる〈ULTIMATE UNIT SYSTEM〉を採用。大型スケールで挑んだ「フィン・ファンネル」というサイコミュ兵装の再構築。

スライド・展開ギミックを内蔵した「ビーム・ライフル」＆「シールド」のほかに、2種の「ビーム・サーベル」と「ニュー・ハイパー・バズーカ」が付属。「ニュー・ハイパー・バズーカ」にはオリジナルの解釈で「ニュー・ハイパー・バズーカ用サポートアーム」を装着できる。

フレームのトラス部位は、メタリックの成形色を使用することで金属的な質感を再現。フレームはメタリックなど複数の成形色により再現している。発光部をイメージした部位には多層構造のプラスチックシールを使用。

金属パーツならではの精密度で再現されたエッチングシールを採用。メインスラスターのノズルや頭部バルカンの発射口には金属パーツを使用。コックピット・ブロックに配置されたサイコ・フレームには2次加工を施し、サイコ・フレームの発光現象を再現している。

映画冒頭シーンを再現できるカバーシールが付属。専用台座の支柱に保持パーツを取り付けることで、フィン・ファンネル装備の「νガンダム」を安定してディスプレイ可能。MS全長約380mm、ファンネルを含めた全長約560mm。台座寸法は、幅 約290mm、奥行 約220mm、高さ 約40mm(足裏接地面)となっている。

そして、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の本体に組み込むことでサイコ・フレームや各部の発光を表現可能な「LEDユニット」が登場。

制御ユニット側面のスイッチで、オートモード(自動連動型)とマニュアルモード(ユーザー操作型)の切り替えが可能。

制御ユニット側面のスイッチで、オートモード(自動連動型)とマニュアルモード(ユーザー操作型)の切り替えが可能。制御ユニットは「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」に付属する専用台座への組み込みが可能となっている。単三電池4本(別売り)を使用。

(C)創通・サンライズ