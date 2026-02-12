「嘘ではなく本当の話です」「エグかったから…」あの、“苦渋の決断”を告白

歌手でタレント・あのが10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。3月31日の放送をもって、同番組が終了することを明らかにした。

あの

「正直めっちゃ迷った」「しんどかったけど…」

「番組からお知らせがあります」と切り出したあのは、「3月31日の放送で最終回となります。こちら嘘ではなく本当の話です」と報告。2023年4月から放送スタートした同番組は、丸3年で終止符を打つことになり、「はじまりがあれば、終わりがあるのでね」「なんだかんだ3年間やりきった」と満足げ。一方で、「正直めっちゃ迷った。やめる、やめないみたいなのは迷った」「本当に昨年ずっと迷ってて……。決めたのは昨年なのよ」と迷いに迷った決断だったと打ち明けた。

あのは、「続けれるっていう選択肢があることが、まずめちゃくちゃありがたくて」と感謝を語りつつ、音楽活動や俳優業、バラエティ出演などで多忙だった日々を、「よくよく考えるとエグかったから。ありえないスケジュールのなかで、深夜3時に。地方に行って、ラジオのために帰ってきて、また地方に行ってみたいな」と回想。何度も話し合いを重ね、番組終了を決意したそうで、「1年でギリかなと思ってたけど。中学も高校も3年間続けられなかった人だから。よくやったなぁと僕的には思ってる」と悔いはない様子だった。

「一人しゃべりの面白さとか、楽しさとかすごい教えてくれた。しんどかったけど、一人じゃないなって思わせてくれたのもラジオだった」と感慨深げに語ったあの。周囲からの反響も大きかったようで、「ラジオ大好きです! とか、これからも聴きたいです! とか。それこそタクシーの運転手さんにも言われるし、道を歩いてても言われるし」とうれしそうに話し、「本当にラジオやっててよかったしかない」としみじみ。最後は、リスナーに向け、「申し訳ないけど、めっちゃ清々しい。正直、僕は清々しい気持ちで卒業できる」と明るい声で伝えていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。