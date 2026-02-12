三菱UFJアセットマネジメントは2月10日、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー、通称オルカン)」の純資産総額が、2026年2月9日時点で10兆22億円と、10兆円を突破したことを発表した。

純資産総額5兆円突破後、わずか約1年で10兆円突破

同ファンドは、2018年10月31日の設定以来、純資産総額を着実に増加させてきた。設定額も年々伸びており、新NISA開始を受けて大きく増加した2024年以降、月次の設定額は1,500億円超を継続して記録し、2026年1月には過去最大となる6,605億円となった。

純資産総額は2023年4月14日に1兆円を突破し、さらに2024年12月17日には5兆円を突破。その後、5兆円突破からわずか約1年で10兆円を突破した。

eMAXIS Slimでは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が国内公募追加型株式投信(除くETF)において10兆円を超えた初めてのファンドとなったが、同ファンドは2番目に10兆円突破を達成したファンドとなる。

eMAXIS Sli 全世界株式の月次設定額と純資産総額推移(2018年10月31日～2026年2月9日)

抽選で10名に記念品をプレゼント

同ファンドの純資産総額が10兆円を突破したことを記念して、「オルカン関連グッズの詰め合わせセット」を抽選で10名にプレゼントする。

応募期間は2月10日～2月23日。同社eMAXIS LINEを友だち追加し、メッセージ内の「プレゼント応募」ボタンをタップまたは同社公式Xアカウント(@am_mufg_jp)をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募できる。両方に応募した場合は応募口数が2口となるが、同一人物による重複当選はない。