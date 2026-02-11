大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クレイトン・カーショー投手が昨季限りで現役を引退した（3月のWBCには出場予定）。マーク・プライアー投手コーチはカーショーが去ったことにより、チームの士気に影響が出ると予想しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「2026年シーズンが間近に迫る中、プライアーコーチは先日出演したポッドキャスト番組の中で、カーショーの不在によって球団が何を失うかについて語った」としつつ、「彼の存在がなくなれば、状況は変わるだろう。準備に臨む彼の姿勢には存在感があり、誰もがそれを認めていると思う。だが彼は、人々が気づかない時や見落としている時にも、エネルギーを与える存在だったんだ。遠征が長引いたり、短い間隔での試合だった時も、彼はチームを奮い立たせるんだ」という同コーチのコメントを紹介。

同コーチは続けて、「ウエイトルームは少し静かになるだろうね。音楽も今までより少し控えめになると思う。彼がいなくなるのは寂しいよ。彼のキャリアのほんの一部にでも関われたことを、とても幸運でありがたく思っている。コーチとしてどうあるべきか、本当に多くのことを彼から学んだ。一緒に仕事ができて、本当に素晴らしい存在だった」と述べたという。

今季のドジャースはWS3連覇を目指しているが、グラウンド内外でカーショーの後釜が現れるかどうかも快挙達成の可否を左右しそうだ。

