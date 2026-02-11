「昨季序盤のような活躍に期待」菅野智之、最下位脱出のヒーローに！？　…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は10日（日本時間11日）、コロラド・ロッキーズと1年総額510万ドル（約7億9000万円）の契約を結んだ。活躍次第では、万年最下位のチームを救う立役者になるかもしれない。米メディア『デンバー・スポーツ』が報じている。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、初めてメジャーリーグの舞台を経験した。

新しい環境でのプレーとなったが、最初の12先発で防御率3.04を記録し、上々のスタートを切る。

しかし、夏場を境に低迷し、終盤へ向けて成績が悪化した。

最終的には、ルーキーシーズンで30試合に登板して157回を投げ10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークしている。

オフシーズンに入ると、オリオールズとの再契約は実現しなかったが、ロッキーズ入りしてMLB残留を果たした。

同メディアは「菅野はオリオールズで過ごしたメジャー1年目で本塁打に苦しんだ。

ア・リーグ最多となる33本塁打を許し、9イニングあたりの被本塁打数（HR/9）は1.89。

これは、100イニング以上投げた127人の投手の中でメジャー4番目に悪い数字だった。

シーズン終盤には6試合連続で本塁打を浴び、これらの登板で計12本を被弾。その間のHR/9は4.21まで悪化した。

ロッキーズは、昨季序盤のような投球を菅野が取り戻すことを期待している」と伝えている。

