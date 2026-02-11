「経験豊富なローテ」菅野智之だけじゃない！？　ベテラン勢で“投手泣かせ…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズは10日（日本時間11日）、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手と契約を結んだ。その数時間後、37歳のホセ・キンタナ投手も獲得し、経験豊富なベテラン勢が集まっていると、米メディア『デンバー・スポーツ』が報じている。

ロッキーズは昨季、ナ・リーグ西地区で43勝119敗という圧倒的な最下位でシーズンを終えた。

近年は一番下の順位で終えることが普通となっており、なかなか低迷から抜け出せないでいる。

そこでオフシーズンには、特に投手陣の強化を中心とした補強に乗り出した。

本拠地のクアーズ・フィールドは標高約1600メートルの場所にあり、高地ゆえに気圧が低いことから空気抵抗が少なく、打球の飛距離が伸びやすい傾向にある。

“投手泣かせ”とも言える球場であるため、ロッキーズはクアーズ・フィールドの特徴をよく理解しているベテラン勢でローテーションを埋める計画を立てているようだ。

予想される先発ローテーションは、37歳のキンタナ、36歳の菅野、32歳のカイル・フリーランド投手、29歳のライアン・フェルトナー投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手。

キンタナに関しては、昨季ミルウォーキー・ブルワーズで24試合に先発し11勝7敗、WHIP1.291、防御率3.96、FIP4.81を記録した。

過去4シーズンはいずれも防御率4.00未満を記録しており、クアーズ・フィールドにおいては通算6試合の先発で防御率5.40、WHIP1.500を記録している。

同メディアは「怪我は起こり得るし、実際に起こるものだ。

それでもロッキーズは、経験豊富な5人の先発ローテーションで春期トレーニングを迎えることになる。

これにより、若いマイナー投手たちが育つまでの時間と猶予を確保できるだろう」と伝えている。

