ロサンゼルス・ドジャースは、オフシーズンを通してデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する噂が流れていた。その可能性はまだ完全に消えておらず、もし獲得に動くのであれば複数の主力選手を放出することになる。米メディア『TWSN』のマット・レビン記者が言及した。

スクーバルは2026年シーズンが球団保有最終年となり、その後はフリーエージェント（FA）となる見込みだ。そのため、市場価値が高いうちにトレードで放出する可能性がある。

そこで獲得候補に浮上するのがドジャースだ。エメ・シーハン投手、ザイア・ホープ外野手、アレックス・フリーランド内野手らを軸とした放出案が想定されており、即戦力と将来性を兼ね備えた構成で、タイガースが再建を進めるには十分な見返りだとされている。

大谷翔平選手やブレイク・スネル投手、山本由伸投手らを擁するドジャースにとって、スクバルの獲得は必須ではない。しかし、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、リーグ最強の投手を加えるチャンスを見逃すわけにもいかないのだ。

注目の集まるドジャースとタイガースの動向についてレビン氏は「ドジャースは取引を成立させるだけの戦力を有しており、トレードの決断は完全にタイガース次第だ。タイガースはドラフト指名権1つでスクバルを失うわけにはいかない。手遅れになる前に彼を放出するのは極めて理にかなっている」と言及した。

