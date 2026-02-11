「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」が今年3月に開幕。開催に先立ち、野球日本代表「侍ジャパン」のメンバー30人が正式決定した。しかし、平良海馬（西武）が左ふくらはぎの肉離れを発症し、出場辞退が決定。藤平尚真（楽天）の追加招集が決まった。藤平の他にも、代役候補に挙がった選手がいる。ここでは、侍ジャパンの追加招集候補に挙がった選手をピックアップする。

サポートメンバーの本命候補

隅田知一郎（埼玉西武ライオンズ）

[caption id="attachment_245232" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの隅田知一郎（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／81kg

・生年月日：1999年8月20日（26歳）

・経歴：波佐見高 – 西日本工大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（西武）

・2025年成績：23試合登板（159回2/3）、10勝10敗、149奪三振、防御率2.59

2025年は初の2桁勝利を挙げた隅田知一郎。第6回WBCでは代表漏れとなったが、強化試合のサポートメンバーに選出。チームメイトの平良海馬（西武）が出場辞退となり、追加招集の候補に挙がった。

波佐見高、西日本工大を経て、2021年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから先発として多くの登板機会を得た。

2024年は初めて規定投球回をクリア。9勝10敗と負け越したが、防御率2.76と安定感を見せた。

さらに、翌2025年は23試合（159回2/3）を投げ、10勝10敗、防御率2.59をマーク。

井端ジャパンでは、初陣となった2023年開催のアジアプロ野球チャンピオンシップや昨年開催の第3回WBSCプレミア12など、数多くメンバー入り。直近では、昨年11月に行われた韓国との強化試合にも招集された。

しかし、本選のメンバーには宮城大弥や、強化試合で猛アピールした曽谷龍平（ともにオリックス）などのサウスポーが選出。押し出される形で、隅田は選外となった。

一方、侍ジャパンのサポートメンバーとして、今月27、28日に行われる壮行試合への参加が決定。本選の予備登録メンバーにも名を連ねた。

平良の出場辞退に伴う追加招集は、藤平尚真（楽天）となったが、投手陣のさらなるアクシデントがあった際は、代替選手の有力候補となるだろう。

