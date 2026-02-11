「量もできましたし、自分の練習もできたと思うので、充実したキャンプになりました」。

ロッテ・小川龍成は都城春季キャンプで、攻守にみっちりと汗を流した。

昨年の石垣島春季キャンプでは第二球場で根元俊一コーチが打つノックをショート、セカンドのポジションで毎日のように受け、特守が終わると室内練習場に戻り、マシンを相手に黙々とバットを振っていた。

「キャンプは量ができる時間だと思っているので、もちろん質も求めていくんですけど、とにかく量をやってしっかり鍛え上げられたらなと思っています」。場所が都城に変わっても変わらぬ姿があった。

全体練習後に、コアラのマーチスタジアムで「両方しっかり準備して、どっちでもいけるように準備しています」と、今年も昨年の石垣島春季キャンプの時と同じようにショート、セカンドでノックを受けた。

「土だからそんなに変わりはしないんですけど、都城のサブだと後ろがない分、景色とかも違うので、石垣の時は第二球場ですけど、球場の中でできていたので、今回もメインで球場でできるのは良いかなと思います」。

◆ 低くて強いライナー性の打球を意識

パイの実ドームでは、強化ティー、マシンを相手に打撃練習を行った。

“低くて強いライナー性の打球”を意識している中で、打撃練習では角度のついた飛球を打っていることもある。

「しっかりヘッドを走らせた中で、今の時期はホームラン狙いじゃないですけど、しっかりホームランを打てるようなヘッドの使い方であったり、力強さも必要かなと思って、取り入れています」。

バットは都城キャンプでは黒のバットを使い、トルピードバットは使っていなかった。練習試合、オープン戦でも黒のバットを使っていくのだろうかーー。

「そのまま行こうと思います。よければそのまま行きます。去年もシーズン途中にトルピードバットに変えましたけど、トルピードバットの感覚はすぐに対応できる。今は使っていないですけど、今のバットで結果を残せなければ、トルピードバットを使う可能性もあると思うので、そこは結果と状態を見ながらやっていこうかなと思います」。

◆ 松井臨時コーチに積極的に質問

5日から11日まで松井稼頭央氏が臨時コーチを務めたが、打撃に守備に積極的に質問していたのが小川だった。

「下半身の使い方だったり、体を使って打つ部分で自分の中で感覚はないので、松井稼頭央さんだけじゃなくて、西岡さんだったり、いろんなコーチの感覚を聞きながら体を使ったり足でスイングできる感覚を身につけたいと思っています。そこを聞きにいきました」。

それは、小川が常々口にしている“低くて強いライナー性の打球”に繋がることを質問していたのだろうかーー。

「そうですね、体も小さいですし、筋肉も他の選手よりもないと思うので、体全身を使って打っていかないと強い打球も打てないですし、速いまっすぐ、強いまっすぐを弾き返せないと思うので、しっかり100％の力を使って打てるように意識してやっています」。

守備に関しては今回臨時コーチを務めた松井氏をはじめ、これまでいろんなコーチから教わってきた。共通していることは何かあるのだろうかーー。

「足を使ってというところはどのコーチに聞いても、教えていただけるので、すごい共通しているかなと思います。足の使い方はそれぞれ感覚的なものなので、感覚的には違ったりするところもあるとは思うんですけど、最終的には足を使って守備することは変わらない。そこは共通しているのかなと思います」。

14日からは対外試合が始まる。「しっかり試合出場して、１年間通してしっかり試合出て結果を残したいというのがあるので、オープン戦の時から結果にこだわってやりたいと思います」。都城春季キャンプではチームトップクラスの練習量を誇った。その成果を実戦で発揮し、今季こそレギュラーポジションを手にしたい。

取材・文＝岩下雄太