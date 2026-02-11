【心理テスト】あなたが「無意識に距離を置く人」のタイプがわかる？ 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ピクルス」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 莉（れい）さん）あなたの家に、久々に会う友人が遊びに来ました。友人は、手土産にピクルスを持ってきました。さて、友人はなんと言ってあなたに渡してきましたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．「一緒に食べよ！ 感想聞かせて？」2．「最近ハマってて毎日食べてるんだ」3．「貰い物なんだけど食べきれなくて」4．「◯◯さんもこれ好きって言ってたよ」この心理テストでわかることは、あなたが「無意識に距離を置く人」です。「ピクルス」は「苦手意識」を示しています。ここでかけて来た一言は、あなたがつい無意識に「嫌だなあ」と感じて、離れがちな人のパターンを表しているのです。あなたは、さりげなく指摘やダメ出しをしてくる人を避けがちです。「それでいいの？」「普通はこうだよね」など、一見アドバイス風でも実は批判的なニュアンスを含む発言に敏感。相手の善意は理解しつつも、適度な距離を保つようにしておきましょう。あなたは、自分の頑張りや充実ぶりをアピールしてくる人に疲れを感じるタイプ。「私って大変」「こんなに頑張ってる」という主張に、無意識に息苦しさを覚えます。相手の承認欲求は軽く受け流し、深入りし過ぎないことがポイントです。あなたは、いつも「かわいそうな自分」を演出する人から距離を置きがち。「私ばっかり」「誰もわかってくれない」という発言に、辟易としているのでは。共感は示しつつも、肝心な問題には触れないこと。境界線を引いた付き合い方を心がけましょう。あなたは、他人のウワサ話を頻繁に出す人を苦手としています。会話の中心が常に他人なので、何のために話しているのかわからなくなりがち。とは言え、いきなり深い話をすると、自分がウワサ話の対象になるかも。当たり障りない会話をうまく続けましょう。自分の無意識に気づくことで、よりあなたらしい人間関係が築けるはずです。■監修者プロフィール：莉（れい）占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。霊感の強い家系に生まれ、占い師である母のもとで育つ。幼い頃から直感や目に見えない流れを自然に感じ取り、その感覚を磨いてきた。会社員として大手企業での社会経験を経たのち、鑑定師として本格的に活動。現在は年間1,000名以上を鑑定している。