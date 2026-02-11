大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の4名は、体調に問題が無い限りは先発ローテ入りすると見込まれている。その他の投手は少ない枠を巡り競争することになるが、チャンス自体は多くなりそうだ。米メディア『トゥルーブルーLA』が報じた。

同メディアは「ドジャースは昨年9月までに、先発投手陣のベスト4を全員健康な状態で好調に保つことに成功し、その勢いのまま10月の優勝へと突き進んだ。もちろん、最初からそう計画していたわけではないが、故障者リスト（IL）の扱いに関しては、意図的に慎重な姿勢を取っていた。一定期間を犠牲にしてでも、ポストシーズンでの戦力最大化を優先する姿勢をいとわない。そして、その穴を埋められるだけの層の厚さがある」と言及。

続けて、「忘れてはならないのは、昨季チーム内の投球回数では、クレイトン・カーショー投手とダスティン・メイ投手が2位、3位だったという事実だ。今季も現在のローテ上位6人以外にも、十分な先発登板機会が回ってくるはずだ」と記している。

昨季のドジャースはワールドシリーズ（WS）連覇を達成したが、2年連続でシーズン最終盤まで戦った影響は大きいようで、疲労が抜けきっていない選手も少なくないとされている。こうした選手たちをカバーする意味でも、現有戦力一人ひとりの奮起が求められているといえそうだ。

