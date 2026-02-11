ポルト所属するスペイン代表FWサムエル・オモロディオンは、右ヒザ前十字靭帯を損傷したようだ。10日、ポルトガルメディア『レコード』が報じている。

現在21歳のオモロディオンは、2023年8月にグラナダでプロデビューを飾ると、直後にアトレティコ・マドリードへの完全移籍を果たす。2023－24シーズンは、アラベスで武者修行の時間を過ごすと、8ゴールを記録。2024年夏にはU－23スペイン代表としてパリオリンピックに出場し、金メダル獲得に貢献した後、ポルトへ活躍の場を移した。

ポルト1年目は公式戦45試出場27ゴール3アシストを成績を残し、2024年11月にはスペイン代表デビュー。そして今シーズンも得点ペースを落とすことなく、ここまで20ゴールを挙げていた。

そんなオモロディオンは、9日に行われたプリメイラ・リーガ第21節のスポルティングとの首位決戦で右ヒザを負傷。ハーフタイム中での交代を余儀なくなれ、『レコード』は「今後数日中に追加検査を実施する予定」と伝えている。

また、オモロディオンは自身のインスタグラムで「キャリアの中で、最も不運な日だ。重傷を負ってしまい、まだ信じられない気持ちだ」と言葉を綴っている。