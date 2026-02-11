トッテナム・ホットスパーは11日、トーマス・フランク監督の解任を発表した。

トッテナムは昨シーズン、UEFAヨーロッパリーグを制し、クラブに17年振りの主要タイトルを獲得したものの、プレミアリーグでは17位と低迷したことからアンジェ・ポステコグルー前監督を解任。今シーズンはブレントフォードで実績を積んだフランク監督を招へいした。

今シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ（CL）で決勝トーナメントストレートインを決め、欧州での戦いは順調に勝ち進んでいるが、リーグ戦では大苦戦。これまで多くの主力選手が離脱してきたことも影響し、現在はリーグ戦8試合未勝利と、降格圏の18位ウェストハムと勝ち点差「5」の16位に位置している。

そして10日に行われたプレミアリーグ第26節ニューカッスル戦での敗戦を受けて、クラブはフランク監督の解任を決定。クラブは、「これまでの結果とパフォーマンスは、この時点で変更が必要であると結論付けた」と説明し、「トーマスは揺るぎない献身性で、クラブを前に進めるためのすべてを捧げてきました。我々はこれまでの彼の貢献に感謝したい」と述べた。

トッテナムは次戦、22日にアーセナルとの“ノースロンドン・ダービー”を控えているが、現時点で後任監督は発表されていない。

現在52歳のフランク監督はデンマーク出身。これまで年代別デンマーク代表と母国のブレンビーで指導経験を積むと、2018年にブレントフォードの指揮官に就任。2021年にブレントフォードをプレミアリーグ昇格に導き、2022－23シーズンにはトップハーフとなる9位でフィニッシュ。今季からはトッテナムにステップアップを果たしたが、わずか8カ月の在任期間に終わった。