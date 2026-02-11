今日の運勢は？ ★2026年2月12日（木）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月12日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月12日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？心配事を手放せる日。不安な気持ちが浮かんでも、一人で抱え込まず信頼できる人に話してみて。趣味や楽しみに時間を使うことで気持ちが軽くなります。夜はゆっくり休んで心をリセットしましょう。足の裏をマッサージすると落ち着けそう。懐かしい気持ちに浸れる日。昔好きだったものや、楽しかった記憶を思い出して、もう一度触れてみると心が満たされます。過去の友人に連絡したり、当時ハマっていた趣味を楽しんだりするのも吉。自然の多い場所に行くと良いかも。新しい学びや視点に触れるチャンスの日。完璧な計画にこだわらず、興味を持ったことから試してみて。柔軟に調整しながら進めましょう。型にはまらず、自由な発想で物事を捉えると新しい道が開けます。カラフルなお菓子がヒントになるかも。人間関係で焦らない姿勢が大切な日。相手に合わせようと急ぎすぎず、じっくり時間をかけて信頼を築きましょう。思い込みで進めず、相手の話をよく聞くことを優先すると、誤解なくスムーズに関係が深まります。キャンドルやお香でリラックスを。ダブルチェックが必要な日。早とちりせず、わからないことは確認してから進めて。慌てて結論を出さず、必要な情報を集めてから判断すると、後で手間が省けます。丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。胃腸に優しいものを食べるのもおすすめ。友人や仲間との交流で活発に動ける日。新しい出会いや刺激的な会話が期待できます。興味を持った集まりに顔を出すと、気の合う人と知り合えそう。好奇心のままに動くことで、楽しい時間が過ごせます。水晶やパールが幸運を呼びそう。家のことで考えることが増えそうな日。感情に流されず、客観的に状況を見極めて。家族との話し合いも、論理的に整理して伝えることで納得してもらえます。落ち着いて対応すれば、スムーズに解決できるでしょう。日光の当たる場所に足を運んでみて。理想と現実のギャップを感じやすい日。完璧を求めすぎず、今できることに集中しましょう。期待が外れても落ち込みすぎず、次に活かす学びと捉えて。小さな成果を積み重ねることで、少しずつ前進できます。悩みそうなときはスクワットでもしてみて。慎重な姿勢が必要な日。選択肢が多い時は焦らず、優先順位をつけて一つずつ判断しましょう。迷ったら一晩考える余裕を持つことで、後悔のない選択ができます。特に財布の紐は締めておきましょう。ランチは定食を選ぶと良さそう。モヤモヤとした気持ちを抱えやすい日。過去のことや心配事が頭をよぎりますが、抱え込まないようにしましょう。信頼できる人に話すとスッキリします。なるべく目の前のことに意識を向けて。首をぐるっと回すと、気持ちを切り替えられるはず。やらなきゃいけないことが多い日。お金周りのことで、現実を直視する必要があるかも。曖昧にせず、しっかり向き合いましょう。ただし、無理は禁物。できないことは断る勇気を持ちましょう。歯ごたえのあるものを食べると◎。プレッシャーを感じやすい日。抱えきれないことは一人で背負わず、専門家や信頼できる人に相談を。完璧に対処しようとせず、できる範囲で少しずつ進めることが大切です。お風呂に入ったら、ゆっくり自分の体をメンテナンスしてあげて。人間関係を見つめ直すことが必要になりそう。お互いに尊重し合える、バランスの取れた関係を選んでいきましょう。対話を大切にし、相手の立場に立って物事を考える柔軟さが、より深い信頼関係に繋がっていくはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4