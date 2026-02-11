NEXT GENERATION MATCH 2026が11日に行われ、U－18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。

毎年恒例となっている『NEXT GENERATION MATCH』は今回が通算17回目の開催となった。初の単独開催となる今年はJクラブのユースで活躍中の選手たちを集めたU－18 Jリーグ選抜と、全国高校サッカー選手権大会に出場した選手らを擁する日本高校サッカー選抜が激突。日本サッカーの未来を担う“ダイヤの原石”が『ニッパツ三ツ沢球技場』に集った。

序盤から一進一退の攻防が続く中、17分に日本高校サッカー選抜が先制に成功する。清水朔玖（鹿島学園）が蹴ったコーナーキックの流れから宮本周征（帝京）がボックス内で倒されPKを獲得。これを宮本が自ら蹴ってネットを揺らした。

27分には日本高校サッカー選抜に追加点。倉中悠駕（神村学園）のポストプレーを受けた宮本がシュートを放つと、相手DFにブロックされたボールがボックス内左の臼井蒼悟（尚志）のもとへ。浮き上がったボールを豪快なボレーシュートで叩き込み、前半でリードを2点に広げた。

後半は両チームが多くの選手を入れ替え、終盤まで白熱した展開が続くが互いにネットを揺らすことができず。試合は0－2で終了し、日本高校サッカー選抜が2年ぶりの勝利を飾った。

【スコア】

U－18 Jリーグ選抜 0－2 日本高校サッカー選抜

【得点者】

0－1 17分 宮本周征（PK／日本高校サッカー選抜）

0－2 27分 臼井蒼悟（日本高校サッカー選抜）