大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、一塁レギュラーのフレディ・フリーマン内野手が今季37歳を迎える。キャリアが終盤に入ってきていることは確かだが、少なくとも今季までは一塁レギュラーの座は揺るがない可能性が高いようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「MLBネットワークの年間ランキングシステム『ザ・シュレッダー』は、フリーマンを3年連続でMLB最優秀一塁手に選んだ。前年にトップに立っていたことを考えれば、2024年からさらに成績を向上させた彼を首位から外す理由はなかった。打率、長打率、OPSはいずれも2年前から上昇し、同じ試合数で本塁打数と打点も増えている。現役選手の中で通算安打数、得点数、打点数のすべてでトップに立つフリーマンが、これまでと同じ水準で結果を出し続ける限り、その座を奪われる姿は想像しにくい」と言及。

続けて、「若干の衰えは予想されるが、ファングラフスは17年目のシーズンを迎えるフリーマンが昨季と同じ24本塁打を記録すると見ている。打率.284、OPS.849、wRC+135でシーズンを終えるとの予測だ。これらの数字を維持できれば、来オフの一塁手ランキングでもトップクラス、あるいは首位に位置することは間違いないだろう」と記している。

今季のドジャースはワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すが、フリーマンがどれだけ成績を維持できるかも実現を左右しそうだ。

