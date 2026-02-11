「昇格のきっかけになるかも」大谷翔平所属のドジャース、抜擢の期待高ま…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球界でもトップクラスの巨大戦力を擁している。その中には、将来が期待されるプロスペクトも多数含まれるが、中でもアダム・セリノウスキー投手は抜擢の可能性が高いかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在21歳のセリノウスキーは昨年7月、シンシナティ・レッズからトレードでドジャースに加入した先発左腕。加入後はA＋で6登板、4勝0敗、防御率1.83、AAで1登板、0勝0敗、防御率9.00といった数字を残している。

同メディアは「速球とスライダーは、ジャクソン・フェリス投手やリバー・ライアン投手と肩を並べ、素早くぎこちない投球フォームはギャレット・クロシェ投手を彷彿とさせる。MLB パイプラインは彼を『先発投手としての3番手クラスのポテンシャルを秘めている』と評している」と言及。

続けて、「ライアン、エメ・シーハン投手、ギャビン・ストーン投手、ランドン・ナック投手らの争いは厳しいものとなるだろう。このうち3人は既にかなりの年数を経験している。まだ3Aにも昇格していないセリノウスキーのようなプロスペクトにとっては、さらに厳しい戦いとなるだろう。しかし、スプリングトレーニングは少なくとも、彼にとって注目を集め、3Aへの早期昇格のきっかけになるかもしれない」と記している。

