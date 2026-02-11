ロッテの種市篤暉が11日、楽天モンキーズとの練習試合に登板し、1回・10球を投げ、0被安打、2奪三振、無失点に抑えた。
種市は球団を通じて「まずは無事に投げることができて良かったと思います。WBC球は、やはりNPBのボールとは少し違いましたが、今日はゾーンの中に強いボールを投げ込むことはできていたと思いますし、その中でしっかりと自分の投球ができたことは収穫だと思います」とコメント。
種市は3月に開催されるワールドベースボールクラシックの日本代表に選出されている。
