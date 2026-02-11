大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ついに二刀流として完全復活を果たしそうだ。投手コーチのマーク・プライアー氏は、2026年シーズンに向けた大谷の状態について「今年は完全版だ」と語り、大きな期待を寄せた。米メディア『ヘビー』のアルビン・ガルシア記者が報じている。

大谷の二刀流を取り戻すため、ドジャースは2年かけて慎重にプロセスを積み上げてきた。2025年6月、大谷は約22か月ぶりにメジャーのマウンドに復帰。最初は1イニングから始まり、徐々に先発投手の仕事量へと移行した。

そして昨季の10月、大谷はもはや調整中の選手ではなかった。ポストシーズンでは4試合に先発し、ワールドシリーズ第7戦にも登板。特にナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では、ミルウォーキー・ブルワーズ相手に6回無失点を記録し、驚異的なパフォーマンスを披露した。

プライアー氏が特に強調したのが、大谷の柔軟性だ。「投げる日さえ分かっていれば、休養日が6日でも8日でも、あるいは3日でも、彼はチームのために投げる準備ができている」と語り、その順応性を絶賛した。

さらに、今季の大谷についてプライアー氏は「明らかに、昨年は非常に特殊な年だった。手術からの復帰直後で、さらに投球と反対側の肩を負傷した。今年は完全版だ」と言及した。

