メジャー挑戦初年度を迎えるため、代表入りが期待されながらも出場を辞退した。国内屈指の奪三振能力を誇り、侍ジャパンの先発候補として注目されていただけに、不参加の決断は大きな話題となった。［1/6ページ］

メジャー挑戦初年度の決断

今井達也

[caption id="attachment_245298" align="aligncenter" width="530"] アストロズの今井達也（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1998年5月9日（27歳）

・ドラフト：2016年ドラフト1位（西武）

2026年シーズンからメジャーリーグの舞台で戦うこととなった今井達也。シーズンで本領を発揮するために、WBCの出場は辞退することとなった。

作新学院高では、3年夏に甲子園優勝投手となり、2016年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。

高卒2年目には一軍デビューを飾り、5勝を挙げるなど早くから頭角を現したが、課題の制球難に苦しむシーズンも続いた。

しかし、2021年に初めて規定投球回をクリアすると、2桁10勝を記録した2023年からは、制球力も大きく向上。

2024年にはチームのエースとして君臨し、最多奪三振（187個）のタイトルに輝いた。

さらに、2025年は24試合（163回2/3）を投げ、10勝5敗、178奪三振、防御率1.92と圧巻の数字を残した。

すると、同年オフにポスティングシステムを行使。ヒューストン・アストロズと3年契約を締結した。

今年3月に行われる第6回WBCの侍ジャパン入りも期待されていたが、メジャー1年目のシーズンとなることを受け、不参加を表明。

MLBの舞台でも、先発ローテーションの一角として支配的なピッチングを見せられるか注目だ。

契約延長を決めた直後という事情もあり、代表入りが期待されながらも辞退を選んだ。実績十分の強打者だけに、アメリカ代表の層の厚さを象徴する出来事でもある。新シーズンへ集中する。［2/6ページ］

大型契約初年度で辞退

コディ・ベリンジャー

[caption id="attachment_249175" align="aligncenter" width="530"] ニューヨーク・ヤンキースのコディ・ベリンジャー（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：191cm／93kg

・生年月日：1995年7月13日（30歳）

・ドラフト：2013年MLBドラフト4巡目（ドジャース）

ニューヨーク・ヤンキースとの契約延長が決まったコディ・ベリンジャーも、WBC出場辞退を決めた1人である。

2013年MLBドラフト4巡目でロサンゼルス・ドジャースに入団。2017年にメジャーデビューを果たすと、いきなり打率.267、39本塁打、97打点を記録。満票でナショナル・リーグ新人王を受賞した。

さらに、2019年は初の打率3割（.305）、キャリアハイの47本塁打、115打点をマーク。同年はリーグMVPにも輝いた。

その後は不振の時期もありながら、2023年からはシカゴ・カブスでプレー。2シーズン在籍したのち、2024年オフに交換トレードでヤンキース入りした。

2025年はアーロン・ジャッジを筆頭とするMVPカルテットの一員としてプレーし、打率.272、29本塁打、98打点の好成績。

同年オフにFAとなったが、ヤンキースと5年契約を結ぶこととなった。

WBC2026のアメリカ代表入りも期待されていたが、5年契約初年度のシーズンに集中するため、不参加を決断。スター軍団のメンバー入りは、見送ることとなった。

3大会連続出場が有力視されていたが、球団側の意向もあり出場を断念した。前回大会での負傷が影響した形で、シーズンへのリスク管理が優先された。代表での雄姿は見られない。［3/6ページ］

球団判断で出場見送り

ホセ・アルトゥーベ

[caption id="attachment_249173" align="aligncenter" width="530"] ヒューストン・アストロズのホセ・アルトゥーベ（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：168cm／76kg

・生年月日：1990年5月6日（35歳）

・ドラフト：2006年アマチュアFA（アストロズ）

ヒューストン・アストロズ一筋でプレーを続けるホセ・アルトゥーベ。前回大会に続いてのWBC出場は、実現しなかった。

2007年にアストロズへ入団し、2011年にメジャーデビュー。翌2012年にレギュラーへ定着した。

中でも2014年は打率.341、225安打、56盗塁の驚異的な成績をおさめ、首位打者、盗塁王、シルバースラッガー賞のタイトルを獲得した。

その後は長打力にも磨きが光り、2015年に初の2桁本塁打（15本）を記録。2019年、2021年にはキャリアハイの31本塁打をマークしている。

WBCには、ベネズエラ代表として2017年、2023年大会に出場。3大会連続出場が有力視されていた中、球団の意向を受けて出場を断念した。

2023年大会では死球を受けて右手親指を骨折。レギュラーシーズンに大きな影響を及ぼしただけに、球団側も慎重な対応を取ったようだ。

国際舞台での実績も十分なスターだが、今回は家庭を優先する形で出場を辞退した。大会の顔となり得る存在だけに、アメリカ代表にとっても痛手となる。シーズンへ向けた調整に専念する。［4/6ページ］

家庭を優先したスター

ムーキー・ベッツ

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／82kg

・生年月日：1992年10月7日（33歳）

・ドラフト：2011年MLBドラフト5巡目（レッドソックス）

2025年は不振に悩まされたムーキー・ベッツも、WBCの出場を辞退した1人だ。

ボストン・レッドソックスでキャリアをスタートさせ、2014年にメジャーデビュー。2016年には打率.318、31本塁打、113打点、26盗塁の大活躍を見せ、シルバースラッガー賞を獲得した。

さらに、2018年は打率.346、32本塁打、80打点、30盗塁を記録し、首位打者のタイトルを獲得。シルバースラッガー賞、シーズンMVPにも輝き、チームはワールドシリーズを制覇した。

その後、2019年オフには大型トレードでロサンゼルス・ドジャースに移籍した。

移籍後も変わらぬ輝きを放ち、2023年には打率.307、キャリアハイの39本塁打、107打点をマーク。

2024年からは2年連続ワールドシリーズ制覇の原動力となった。

一方で、2025年は開幕前の体調不良も影響し、打率.258と数字を落としたが、正遊撃手として高い貢献度を誇った。

また、アメリカ代表としてWBC2023にも出場。WBC2026にも参戦予定だったが、家庭を最優先するために出場辞退を決断。2026年シーズンに向け、調整を行うこととなった。

代表の主将候補として期待されていたが、保険面の問題で出場が認められず辞退となった。国際大会での存在感は大きく、プエルトリコ代表にとっては精神的支柱を欠く形となる。［5/6ページ］

保険問題でまさかの辞退

フランシスコ・リンドーア

[caption id="attachment_249174" align="aligncenter" width="530"] ニューヨーク・メッツのフランシスコ・リンドーア（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1993年11月14日（32歳）

・ドラフト：2011年MLBドラフト1巡目（インディアンス）

プエルトリコ代表の主将として期待されていた中、まさかの出場辞退となった選手が、フランシスコ・リンドーアだ。

2011年MLBドラフト1巡目でクリーブランド・インディアンス（現：ガーディアンズ）から指名を受け、2015年にメジャーデビュー。

2016年からは不動の正遊撃手として君臨し、走攻守に躍動したリンドーア。

特に2018年には打率.277、キャリアハイの38本塁打、92打点、25盗塁をマークし、シルバースラッガー賞に輝いた。

翌2019年にはゴールドグラブ賞も受賞。2020年オフに大型トレードでニューヨーク・メッツに活躍の場を移した。

移籍初年度こそ打率.230と苦しんだが、翌2022年からは本領発揮。2023年、2025年には「30本塁打30盗塁」をクリアした。

WBCでは、プエルトリコ代表として2017年、2023年大会に出場。2026年大会も同代表の中心選手と目されていたが、保険問題で出場が許可されず。無念の不参加が決定した。

カナダ代表の中心として期待されていたが、今回は出場辞退を決断した。長年にわたり安定した成績を残し続ける強打者であり、国際大会でも実績を持つだけに、不参加は戦力面で大きな影響を与える。［6/6ページ］

カナダ代表の主軸が不参加

フレディ・フリーマン

・投打：右投左打

・身長／体重：193cm／100kg

・生年月日：1989年9月12日（36歳）

・ドラフト：2007年MLBドラフト2巡目（ブレーブス）

2025年シーズン終了時点で、MLB通算2431本の安打を積み重ねているフレディ・フリーマン。WBC2026のカナダ代表入りが期待されていたが、今回は出場辞退を決断した。

フリーマンはアトランタ・ブレーブスに入団し、2010年にメジャーデビューし、翌2011年には規定打席をクリア。

同年は打率.282、21本塁打、76打点を記録し、ブレイクを果たした。

2020年は60試合の短縮シーズンながら、打率.341のハイアベレージを残してシーズンMVPを受賞。2022年からはロサンゼルス・ドジャースの一員となった。

2023年には打率.331、29本塁打、102打点をマークするなど、ドジャースでも変わらぬ打棒を発揮。翌2024年からのワールドシリーズ2連覇にも大きく貢献した。

WBCには、カナダ代表として2017年、2023年大会に出場。ただ、今回は不参加を表明し、シーズン開幕に備えることとなった。

【了】