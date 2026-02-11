マルセイユは11日、ロベルト・デ・ゼルビ監督の退任をクラブ公式サイトで発表した。

マルセイユの発表によると、同クラブとロベルト・デ・ゼルビ監督は、双方の合意により契約を解消。オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督による協議の結果、トップチームの指揮官交代が決定された。「シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するため、クラブの利益を考慮した慎重な検討を経て下された、困難な共同決定です」としている。

現在46歳のデ・ゼルビ監督はサッスオーロやシャフタール・ドネツィク、ブライトンなどで監督を歴任。2024年夏からマルセイユを率い、昨季はリーグ・アンを2位で終えた。しかし、今季はここまでリーグ戦4位、チャンピオンズリーグも土壇場でプレーオフ進出を逃して敗退に終わっていた。

ここ数週間は去就に注目が集まっていたなか、一度は続投を宣言していたイタリア人指揮官。しかし、8日に行われたパリ・サンジェルマンとの“ル・クラスィク”で0－5の屈辱的大敗を喫した後、マルセイユの上層部とデ・ゼルビ監督が再度話し合い、今回の決断に至ったとフランスメディア『RMC』は伝えていた。

後任は未定だが、14日のストラスブール戦は暫定体制で臨むと見られる。『RMC』によると、アシスタントコーチのジャック・アバルドナド氏、あるいはリザーブチームのロマン・フェリエ監督が候補として挙げられている。