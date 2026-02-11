「いつの間にか序列を下げた」大谷翔平所属のドジャース、バンダ放出に至…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ベン・ロートベット捕手の獲得に伴い、アンソニー・バンダ投手をDFAにした。主力リリーフの一角だった同投手を放出する決断になぜ至ったのか、米メディア『スポーツイラストレイテッド』が背景を分析している。

現在32歳のバンダは2024年5月、クリーブランド・ガーディアンズ傘下マイナーから金銭トレードでドジャースに加入。同年は48登板、3勝2敗9ホールド2セーブ、防御率3.08、昨季は71登板（チーム最多）、5勝1敗12ホールド、防御率3.18といった数字を残していた。

同メディアは「バンダは左打者相手を中心にブルペンの信頼できる戦力となっていたものの、いつの間にか序列を下げてしまったように見える。さらに不利だったのは、マイナーオプションが残っていなかったことだ。チームは左腕リリーフとして、アレックス・ベシア投手、タナー・スコット投手、ジャック・ドレーヤー投手がロースター入りする可能性が高い。加えて、スイングマンのジャスティン・ロブレスキ投手がその役割を担う可能性もある」と言及。

続けて、「可能性は低いが、ウェーバーで指名されなければ、バンダは引き続きドジャースに残るというシナリオも一応は考えられる。ただし、同様の戦略は今オフ、ベン・ロートベット捕手やアンディ・イバニェス内野手のケースで既に失敗している」と記している。

