愛知県の中央部に位置する碧南市(へきなんし)は、温暖な気候と風土に恵まれたまち。商業、農業、漁業のほか、「白醤油発祥の地」としても知られ「三河みりん発祥の蔵」が現存するなど、古くから醸造業も盛んです。

今回は、碧南市の春の風物詩「第53回碧南市民駅伝大会及び碧南小学生駅伝2026」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

伝統ある大会! 「第53回碧南市民駅伝大会及び碧南小学生駅伝2026」について

第53回碧南市民駅伝大会及び碧南小学生駅伝2026

・開催日時：令和8年3月1日(日) 受付／7：50～8：20、開会式／8：30～

＜駅南市民駅伝＞競技開始／10：00～、表彰式／16：00(予定)

＜碧南小学生駅伝＞競技開始／10：15～、表彰式／11：30(予定)

・コース：市内一円(スタート及びゴールは、臨海公園(碧南市浜町2番地4))

・アクセス：【車】知多半島道路半田ICより県道34号線を東へ→港本町交差点を北へ 約15分

【公共交通機関】名鉄三河線 碧南駅より西へ500m・徒歩7分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

毎年碧南市で開催され、今年で53回目を迎える伝統ある大会「碧南市民駅伝大会及び碧南小学生駅伝」。碧南市内一円を走る「碧南市民駅伝」と、臨海公園周辺を走る「小学生駅伝2026」が同日に実施されます。

「碧南市民駅伝」は、臨海公園をスタートし、碧南工科高校、鷲塚小学校、前浜公園、2号地多目的グラウンドをまわり、臨海公園でゴール。「小学生駅伝」は、臨海公園周辺を1周×5人で走ります。

市民だけでなく市外に住む人の参加もOK! また、沿道からの応援もできます。

「多くの参加者がたすきをつなぎ、がんばって走っている姿をたくさんの方に応援していただきたい」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

がんばって走っている方々を、精一杯応援しよう!

碧南市のふるさと納税返礼品について

3カ月限定で発送される「幻のファーストトマト」、“世界一、肉がおいしく焼ける”ことを目指したフライパンを紹介します。どちらも碧南市の中で人気の返礼品なのだそう。

たった3カ月しか食べられない 幻のファーストトマト 約700g

・提供事業者：長田農園

・内容量：ファーストトマト 約700g(6～25個)

・寄附金額：7,000円

生産者が少なく今はあまり出回らない、かつ特においしくなる3月～5月限定で発送される幻のファーストトマトです。果皮が薄く皮残りが気にならないのでとても食べやすく、もっちりとした食感にしっかりとした甘みと濃厚な味わいがやみつきになる逸品。

おもいのフライパン 24cm(深型)

・提供事業者：石川鋳造株式会社

・サイズ：全長41.5cm 外径25cm 内径24cm 深さ6.3cm 全高8.5cm 重量1.8kg 容量2.4L

・寄附金額：5万9,000円

焼く・炒める・揚げる・煮る・茹でる・炊く・蒸すなどさまざまな用途で使用できる万能フライパンです。鋳物製品なので熱伝導率が高く、一度熱を蓄えると逃しにくいのが特徴。ムラなく全体が一定の高温になり、長時間高い温度を保持できます。適切にお手入れすれば、一生使うことができるのだとか!

今回は愛知県碧南市のイベント「第53回碧南市民駅伝大会及び碧南小学生駅伝2026」と、人気の返礼品を紹介しました。まちの春の風物詩で、伝統ある駅伝大会です。必死に走りたすきをつなげるランナーたちを沿道で応援でき、一緒に熱くなれるのもうれしいです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者