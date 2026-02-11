「昔はもっとできたのに…」産後の物忘れ、体型変化で「今の自分を認められない」と苦しむ相談者の悩みに共感の声、アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「過去の自分と比較して、今の自分を認められない」という相談を紹介しました。私の悩みは、過去の自分と比較して今の自分を認められないことです。7年前まで営業職で働いており、一昨年に出産、昨年仕事復帰しました。出産が関係しているかは分かりませんが、産後とにかく物忘れ、言い間違い、勘違いが多く、「自分でもなぜこんなことを？」と思うことが多々あります。また、もともと太ってきていた上に、産後ダイエットもたいしてできず、家事・仕事・育児……でストレスが溜まると、毎日甘いものを食べてしまいます。そんな時に、「営業をしていた時はもっとハキハキ喋れて効率よく働けていたな」「なんで今は話すことが億劫で、保育園の先生にも上手く話せないんだろう」「毎日1万歩歩いていて今より痩せていたな」「出産後にもっとストレッチとかしてたら今の体型も変わっていたのかな……」と、今の自分を受け入れたらいいと分かっていながらも、昔の自分を美化して「あの時は良かった」と思ってしまいます。体型を隠すための服を買い、似合わずにまた別の服を買う……と悪循環です。ちなみに運動は毎日ストレッチやスクワットをするようにしていますが、それ以上の甘いものでプラマイプラスです。高齢出産だったこともあり、可愛い母でありたいのですが、自分の気持ちをどう認めて改善していけばいいでしょうか。（東京都 39歳 女性 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は、まず相談者が37歳で出産し、仕事復帰も果たしているという現状に寄り添い、「7年前の自分と比較してしまうんですね。でも、経年変化はみんなに訪れるもの。相談者さんだけではないですよ」と優しく語りかけます。住吉は、心を救うための具体的なアイデアとして「同世代の友人との共有」を提案します。 「一番おすすめしたいのは、年齢が同じくらいで、状況も似ている友達を見つけて『そうなの！』『わかるー！』と言い合うこと。30代だと、仕事一筋の人、主婦の方、両立している方など、状況が違うと細かい経験談が合わない時期もあります。でも、同じ境遇の人と話すことで、私はどの年代でもすごく救われてきました」さらに住吉は、「だって7年前でしょ？ そりゃあみんな若いですよ！」と明るく断言。「過去の自分と比較して、変化した自分を認められないと思っている方の経験談をぜひ聞かせてください」と、その他のリスナーにアドバイスを求めました。ーー今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。31歳と34歳で出産した私も、自分のポンコツ具合にへこんでいました。第1子出産後に復職したときは、素敵な60代くらいのマダムの手を見て「お手々きれいですね～」と言って場を凍らせたり、携帯を忘れて外出することも多々……。これは、産後のお母さんの約80％が経験する（“産後ボケ”のような）「マミーブレイン」という現象だそうです。なので相談者さんだけじゃないんですよ！ 仕事、家事、育児の全部やっているんですから、甘いものを食べたくなるのも当然。それなのにストレッチをしているなんて偉すぎます！ 脳の機能が変わるほどの大変なことを成し遂げた今の自分を、まずは褒めてあげてください。（東京都 39歳 女性）過去に営業をバリバリこなしていた相談者さんと、今の育児と仕事を両立している相談者さんは、別の素晴らしさがあります。スイーツというジャンルでも、ショートケーキと羊羹では美味しさのベクトルが違うのと同じです。比較なんてできません。誠実な方だからこそ悩まれているのでしょうが、色々な人に会って話を聞いてもらうことで、新たな視点が見つかりますよ。（東京都 32歳 女性）私は男性ですが、わかります！ 育児開始以来10年で20kg太り、髪も薄くなり、会話も「あれ」「それ」ばかり。でも、そんな変化を妻と共有して話すことで、「今の私も悪くない」と思えています。体重は増えましたが、幸せも増えているんじゃないかな。同じような境遇の方と楽しく話して、自分の中の思いを相手にも持ってもらうと、少しだけ楽になりますよ。（神奈川県 44歳 男性）ーー放送中、今回の相談者からも「住吉さんの『7年前はそりゃみんな若いわ！』という言葉に、『そりゃそうだよね、どこまでプライド高いんだよ！』と妙に納得しました。今の自分をゆっくり受け入れて、諦めずに自分を認めてあげられる努力もしていきたいです」と、前向きなメッセージが届きました。過去を否定するのではなく、今の頑張りを認めること。そして「私だけじゃない」と共有できる場所を持つことが、自分を愛するための第一歩になるのかもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM