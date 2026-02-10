「理にかなっている」千賀滉大、開幕ロースターか！？　米紙が期待「健康…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツはオフシーズンに入り、40人の登録メンバーのほぼ3分の1を入れ替えた。そして、6人制ローテーションを採用することで、投手陣にも変化が現れている。2026シーズンに先駆け、米公式サイト『MLB.com』のアンソニー・ディコモ記者が、メッツの開幕ロースターを予想した。

メッツは今オフ、テキサス・レンジャーズとの間でトレードを成立させ、ブランドン・ニモ外野手と金銭を引き換えに、マーカス・セミエン内野手を獲得。

また、トロント・ブルージェイズからフリーエージェント（FA）になった遊撃手のボー・ビシェット内野手と契約を結んだが、今季は三塁手での起用が見込まれている。

先発投手に関して、同メディアは「怪我がない限り、フレディ・ペラルタ、ノーラン・マクリーン、ショーン・マネイア、クレイ・ホームズ、デビッド・ピーターソンは開幕ローテーションに名を連ねるはずだ。

千賀滉大は昨季後半をほぼ棒に振っただけに、健康で効果的な投球ができることを証明する必要がある。

もしそれをクリアできれば、メッツは近年、6人制ローテーションを躊躇なく採用してきた実績があり、今回もそうするのは理にかなっているだろう。

先発6人の次の層としては、ジョナ・トング、クリスチャン・スコット、トバイアス・マイヤーズが控えている」との見解を示した。

メッツは昨季、プレーオフ進出を逃す屈辱を味わっただけに、強化された新たな陣容で首位返り咲きを狙う。

