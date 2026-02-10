「批判するのは偽善的だ」大谷翔平所属のドジャース、“金満補強”を大物OB…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力を誇る球団の一つで、今オフもエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。他球団ファンからは“金満補強”などと揶揄されているが、ある大物OBは真逆のスタンスのようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今回登場した大物OBは、メジャーデビューした1994年から2016年の引退までシアトル・マリナーズ（1994-2000）、テキサス・レンジャーズ（2001-2003）、ニューヨーク・ヤンキース（2004-2013,2015-2016）でプレーしたアレックス・ロドリゲス氏。通算696本塁打をはじめ数々の実績を残し、生涯で400億円以上の年俸を稼いだ元スター選手だ。

同メディアは「ロドリゲス氏はヤンキースの一員として、球団の年俸総額が常にMLBトップクラスだった経験を持つ。そのため、ドジャースを批判するのは公平ではないとスポルティコに語った」と言及。

続けて、「正直なところ、僕がドジャースを批判するのは偽善的だ。僕はヤンキースでプレーしていたし、当時はどのチームよりも金を使っていたのだから。チームがうまくいっているとき、共同オーナーであるマーク・ウォルター氏やトッド・ベーリー氏は本当に素晴らしい仕事をしている。そうすればファンはついてきて、勝利もついてきて、あとは自然とすべてが回り出すんだ」というロドリゲス氏のコメントを伝えている。

