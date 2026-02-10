「称賛に値する」菅野智之、執念でメジャー残留を実現！　FA市場に変化も…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は、NPB復帰の選択肢を完全に消し去り、メジャー残留に全てを賭けていた。そして、10日（日本時間11日）にコロラド・ロッキーズと短期契約を結んでいる。その執念を、米メディア『バードウォッチャー』が称賛した。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、初めてMLBの舞台に立ち、最下位に低迷するチームの中で一定の成績を残す。

ただ、オフシーズンに入ると、菅野がオリオールズへの復帰を希望する一方で、オリオールズは別の方向へ進むことを決断し、再契約は実現しなかった。

そのため、菅野がNPBに復帰する可能性が浮上。

その一方で、菅野にはたった1年で米国を去る考えはなく、MLB残留を目指す決意を固めた。

そして、ロッキーズと1年総額510万ドル（約7億9000万円）の契約を結ぶに至っている。

この一連の流れを踏まえ、同メディアは「ロッキーズへの移籍が、彼の成績向上に繋がる可能性はそれほど高くないが、それでもメジャー契約を勝ち取った点は称賛に値する」と評価。

また、最近のFA市場の動向について「今回の菅野の契約は、現在のFA市場で起きている大きな流れを象徴している。

オフの大半を無所属で過ごしていたベテラン先発投手たちが、ここに来て次々と新天地を見つけ始めているのだ。

直近だけでも、ジャスティン・バーランダー、ニック・マルティネス、クリス・パダック、エリック・フェッディ、アーロン・シバールが契約に合意している。

多くの球団が春季トレーニングを目前に控えており、このタイミングは偶然ではない」との見解を示している。

【関連記事】

【了】