◆ 阪神では一軍2登板、昨季終了後に戦力外通告

サンディエゴ・パドレスが森木大智投手（22）とマイナー契約を結んだと現地時間9日までにMLB公式サイトが公示した。傘下ルーキーリーグのACLパドレスに配置されている。

森木は2021年のドラフト会議で1位指名を受け、高知高から阪神に入団。1年目から一軍デビューを果たして2試合に登板するも、翌年以降は二軍暮らしが続き、2024年オフに育成契約。昨季終了後に戦力外通告が告げられていた。