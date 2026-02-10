「ベテランのイニングイーター」菅野智之、ついに次の所属先が決定！　先…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズが10日（日本時間11日）、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手と1年総額510万ドル（約7億9000万円）の短期契約を結んだことを発表した。米メディア『MLBトレード・ルモアーズ』は、堅実な補強との認識を示している。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、メジャー1年目にして29試合に先発し10勝9敗、防御率4.54、奪三振103をマーク。

終盤にかけて低迷するような好不調の波はあったが、ルーキーとしてはそれなりの成績を残している。

しかし、オリオールズは再契約を望まず。今日まで菅野はFA市場に出ていた。

ロッキーズは昨季、ナ・リーグ西地区で43勝119敗という絶不調で最下位に終わっている。

近年は万年最下位の印象が強くなっており、今季こそ菅野の力を借りて、最下位からの脱出を図りたいところだ。

すでにロッキーズは40人枠の枠を空けるため、クリス・ブライアント外野手を60日間の故障者リストに登録しており、菅野を迎える準備を整えている。

それを踏まえ、同メディアは「菅野が本拠地をクアーズ・フィールドとする以上、被本塁打の多さは多少気になる材料ではある。

ただ一方で、ロッキーズはこのオフシーズン、先発ローテーションの補強を切実に必要としており、高地での登板を売りにしてFA投手を口説くのは常に難しい球団でもある。

そうした中で、マイケル・ローレンゼンの獲得に成功しており、今回さらに菅野を加えることで、少なくともローテーションにイニングイーターのベテランが2人揃うことになる。

これは、成長途上の若手投手たちの負担を和らげる意味でも大きい」と伝えた。

