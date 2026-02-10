トレード移籍から9ヶ月…ソフトバンクの元巨人コンビ、ライブBPで対決















福岡ソフトバンクホークスの大江竜聖投手と秋広優人内野手が10日、ライブBP登板で対決した。







大江と秋広は、ともに昨年5月にトレードで読売ジャイアンツから加入したプレーヤー。ソフトバンクのユニフォームを着てのキャンプを初めて過ごしている。



注目の対戦。大江の投球がやや甘いコースに入ってきたところを、秋広がシャープなスイングで振りぬいた。打球はいい角度でバックスクリーン方向へと伸びていったが、フェンスにはわずかに及ばず中飛となった。











ただ秋広が放った弾道は長距離砲らしさが感じられ、10割の力のスイングでなくても打球が非常に飛んでいく印象を受ける。



身長2mの長身スラッガーも今季は高卒6年目となる。左の大型バッターとして、満を持しての一軍定着とレギュラー奪取を狙っていきたい。



変則フォームを武器とする救援左腕の大江は、昨季の移籍以降16試合に登板し、防御率1.53とブルペンで存在感を示した。今季はキャンプからアピールし、緊迫した場面での登板を任される投手に飛躍したい。











【動画】共に移籍2年目、大江vs秋広のライブBPがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより















共に移籍2年目のシーズンへ



ライブBPで秋広優人と大江竜聖が対決👀



🌸ソフトバンク 春季キャンプ

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】