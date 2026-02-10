大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、先発復帰を目指して調整を進めている。今季は、怪我の懸念を払拭して1年間ローテーションを守りたいところだが、トレードによって放出される可能性が取り沙汰されている。米メディア『ファンサイデッド』のクリストファー・クライン記者が言及した。

ドジャースは今季、大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エメ・シーハン投手ら球界屈指の先発ローテーションを誇っており、続く6番手に佐々木は入り込むと予想されている。

しかし、常に補強を続けるドジャースはトレード市場にサイ・ヤング級の投手が出た場合、佐々木を放出要員として獲得に動くかもしれない。

具体的には、ローガン・ウェブ投手やハンター・グリーン投手、ハンター・ブラウン投手、タリク・スクバル投手、ポール・スキーンズ投手が今季のトレード市場に出た場合、佐々木放出の可能性は十分に考えられる。

急浮上した佐々木の放出案についてクライン氏は「忘れてはならないのが、彼のルーキーシーズン全体が評価の分かれるものだったことだ。ドジャースは目の前の勝利に全力を注いでおり、適切な投手の補強機会が訪れた場合、最終的には彼を交換要員として考える可能性もある」と言及した。

