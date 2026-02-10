攻守両面で評価を高め、代表の正捕手候補として注目を集めていたが、最終メンバーには名前がなかった。強化試合では存在感を示しており、選考過程で最後まで議論を呼んだ存在だった。

捕手陣の選考事情

岸田行倫

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：1996年10月10日（29歳）

・経歴：報徳学園高 - 大阪ガス

・ドラフト：2017年ドラフト2位（巨人）

・2025年成績：87試合出場（266打数78安打）、打率.293、8本塁打、39打点

攻守で優れたパフォーマンスを示し、侍ジャパンの正捕手候補に挙がっていた岸田行倫。だが、今大会は縁に恵まれなかった。

報徳学園高、大阪ガスを経て、2017年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団。しかし、一軍では思うように出場機会を増やせないシーズンが続いた。

そんな中、プロ7年目の2024年にようやく一軍へ定着。同年は自己最多の88試合に出場し、打率.242、4本塁打、26打点の数字となった。

2025年は甲斐拓也のFA加入もあり、シーズン前半は出番が限られたが、87試合の出場で打率.293（規定未満）、8本塁打、39打点の好成績。

さらに、盗塁阻止率.419と守備面でも優秀な数字をおさめた。

同年11月に行われた韓国との強化試合では、侍ジャパンに招集。第6回WBCメンバーの有力候補に名前が挙がっていた。

しかし、今大会の捕手は坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（オリックス）に加え、前回大会を経験した中村悠平（ヤクルト）の3人体制に。惜しくも代表入りを逃した。

