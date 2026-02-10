乃木坂46井上和「思ったよりブルーベリーです！」ラジオ番組で大好きな“おはぎ”を堪能

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月5日（木）の放送では、番組から誕生日プレゼントでもらった「おはぎ」を食レポしました。井上：前日（2月4日）の授業の最後で、素敵なおはぎのプレゼントをいただいたんですよ！ おはぎケーキ的なものをいただきまして。本当にかわいいんですよ！井上：このなかで1個、「ブルーベリーと洋梨のフリルパンジー」っていうおはぎが気になっていて、ちょっとこの子を……きれいに取り出せた！ 本当にめちゃくちゃかわいいんですよ♡ 本物のパンジーみたい。めっちゃかわいくて目にもおいしい。――おはぎをカットする和先生。あっ、意外と硬い。でもそうだよな、じゃないとこんな形を保っていられないよね。待って、中は黒ごまじゃないか？ えっ、黒ごまじゃない！ 中にブルーベリーがちゃんと入っているんだ！ すごい！ よしっ、頑張って4分の1にカットしました。もちもちだぁ、いただきます！――おはぎを食べる和先生。井上：うま～い！ 思ったよりブルーベリーです！ なんだこれ!? あんがすごく面白い！ めっちゃおいしいし、私はブルーベリーって名の付いている物はすべて好きなんですけど、最初にブルーベリースムージーのブルーベリーの味がして、その後から生のブルーベリーの酸味がきて“我こそがブルーベリー！”っていう自我を出してきつつ、その後に“やっぱり私はおはぎだった！”ってちゃんと戻るんですよ。すごくおいしい～！ 後でゆっくり全部食べたい♡本当に全部かわいいんですよ～！ 名前も見た目もかわいいし、絶対においしくないわけがないっていうおはぎばかり。しかも、つぶあんもこしあんもあって素晴らしいです！――ほかにも、番組では生徒から届いたおはぎ情報だけを集めた「おはぎマップ」を作る授業をおこないました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info