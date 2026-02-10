AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、ヴィッセル神戸（日本）とFCソウル（韓国）が対戦した。

昨年9月から開幕している2025－26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの6試合を消化。神戸は4勝1分1敗で勝ち点「13」を獲得し、首位を快走中。前節は成都蓉城足球倶楽部（中国）との一戦で、終盤のPKで追いつき敗戦を免れており、2試合ぶりの勝利を収め、首位を固めたい試合となる。

ミヒャエル・スキッベ体制2戦目で5位FCソウルをホームに迎えると、24分に神戸に決定機。武藤嘉紀からボックス内で郷家友太がパスを受け、左足を振り抜くもシュートは枠に飛ばず。38分にはFKからカエターノにシュートチャンスが生まれるなど、やや神戸ペースで時間が進むが、試合の均衡は破れずにスコアレスで試合を折り返す。

試合に変化を加えたい神戸は、後半から濱﨑健斗、66分にジェアン・パトリッキを投入し、FCソウルのディフェンスの打開を試みる。すると69分、武藤が自陣からドリブルを開始すると、敵陣ボックスまで持ち運ぶ。武藤はそのまま右足を振り抜くと、強烈なシュートがポストに当たりゴール。神戸はようやく試合を動かすことに成功する。

さらに73分、井手口陽介の落しのパスから酒井高徳がミドルシュートを突き刺し、追加点を記録。その後、試合巧者ぶりを見せた神戸は、2点リードを保ち続け、そのまま試合終了。2－0で勝利を収めた神戸がACLEのリーグステージの突破を決めた。

次戦は17日に行われ、神戸は敵地でジョホール（マレーシア）と、FCソウルはアウェイでサンフレッチェ広島（日本）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ヴィッセル神戸 2－0 FCソウル

【得点者】

1－0 69分 武藤嘉紀（ヴィッセル神戸）

2－0 73分 酒井高徳（ヴィッセル神戸）

【動画】武藤嘉紀が自陣からのドリブルでスーパーゴール！



