井端弘和監督率いる侍ジャパンは今春、大会連覇を賭けてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む。大谷翔平選手ら多数のメジャーリーガーを擁する侍ジャパンだが、連覇の壁は高いと見られている。米メディア『ブリュー・クルー・ボール』のマリソン・フルック記者が言及した。

今回のWBCで大谷は指名打者登録となっているが、山本由伸投手や鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手など、9人のメジャーリーガーを選出する侍ジャパンは優勝候補の1つとされている。

前回大会では大谷がマイク・トラウト外野手を三振に打ち取って優勝を決める劇的な幕切れとなったが、今回もWBC制覇は簡単ではない。

アメリカ代表はアーロン・ジャッジ外野手をはじめ、ポール・スキーンズ投手やタリク・スクバル投手など、圧倒的な実力を持つ選手が出場予定だ。前回の雪辱を果たすために、全力でぶつかってくるだろう。

注目の高まるWBCについてフルック氏は「決勝戦は2023年と同じアメリカ対日本の再戦になるだろうが、優勝は誰の手にでも渡りうる。結局のところ、これは7戦4勝制のシリーズではなく、勝者総取りの一発勝負だ」と言及した。

