大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手を獲得した。懸念のブルペンに心強い存在が加わったが、最大のキーマンはディアスではなく、タナー・スコット投手なのかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

スコットは昨年1月にドジャースへ加入しクローザーを務めたが、レギュラーシーズンは61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と不安定な投球が目立った。加えて、ポストシーズンは下半身の腫瘍の除去手術を受けた影響もあり登板が無かった。

同メディアは「各球団がスプリングトレーニングで答えなければならない最大の疑問」と題し、全30球団の注目ポイントをそれぞれ指摘。

ドジャースについては「スコットは立て直せるのか？」としつつ、「昨季終盤のブルペンは不安材料だった。ディアスの加入は大きな助けになるはずだが、彼自身もキャリアを通じて不調の波がなかったわけではない。昨オフに目玉補強として獲得したスコットが、オールスター級の本来の姿を取り戻せるのであれば、ロサンゼルスは必要なものをすべて手にすることになる。しかし、もし昨季終盤のような迷いから抜け出せないままならば、このブルペンは再び弱点になりかねない」と記している。

