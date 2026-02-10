WBCオフィシャルストアがMIYASHITA PARKと東京スカイツリーに期間限定オープン

ファナティクス・ジャパン合同会社は10日、2月20日（金）から渋谷区立宮下公園（MIYASHITA PARK４F）内の多目的運動施設（サンドコート）と東京スカイツリー1階SKYTREE SPACEの2カ所に、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™（以下「World Baseball Classic」）のオフィシャルグッズを取りそろえる期間限定ストア「WORLD BASEBALL CLASSIC™ OFFICIAL STORE」をオープンすると発表した。

オフィシャルストアでは開催を記念してWorld Baseball Classicのロゴマークが入った特別なユニフォーム、アパレル、キャップなど500種以上を展開。ベースボールスタジアムの高揚感とグラウンドの雰囲気が表現された店内では、日本代表に選出された大谷翔平選手、山本由伸投手、佐藤輝明選手ら全選手のネーム＆ナンバーTシャツ、フェイスタオルのほか、お菓子、雑貨など多彩なアイテムが並び、日本のみならず前回大会の決勝ラウンドで対戦したアメリカ、POOL C（東京プールpresented by ディップ）で日本と対戦するオーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイなど、世界中の代表グッズも販売する。期間中、同施設においては「World Baseball Classic™ Tokyo Fan Zone presented by dip」も開催され、大会の魅力を味わえるプログラムが用意。