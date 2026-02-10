鎌倉・稲村ヶ崎の海沿いに佇む「Ninai（ニナイ）」は、景色と食事の両方を楽しめるオリエンタルカフェ＆レストラン。湘南の海を眺めながら、アジアのエッセンスを取り入れた料理と、ゆったりとした時間を味わえるスポットです。

海と空に包まれる、稲村ヶ崎ならではのロケーション

Ninaiは、ベトナム料理を軸にしたオリエンタルテイストのカフェレストラン。稲村ヶ崎公園のすぐ向かいという立地にあり、目の前には湘南の海が広がります。視線を向けると江ノ島が浮かび、天気の良い日には遠く富士山まで望めることも。とくに夕暮れ時は、空と海がゆっくりと色を変えていく様子が印象的です。

店内はアジアのリゾートを思わせる落ち着いた空間。テーマカラーには「青」が採用されており、海外リゾート地のビーチサイドレストランをイメージしているそうです。食器やインテリアの小物も、マネージャーと料理長が一つひとつ厳選。従来のアジアン料理店ではあまり見られない色づかいにこだわり、空間全体で非日常感を演出しています。

日常から少し離れて、景色とともに料理を楽しめる時間が流れています。

ベトナム料理をベースにした、幅広いメニュー展開

Ninaiでは、ベトナム料理を中心に、アジア各国のエッセンスを取り入れたメニューが揃います。

現地ベトナムの有名店で経験を積んだシェフが、本格的なタイ・ベトナム料理をベースにしながら、地元・神奈川の食材を積極的に取り入れている点も特徴のひとつです。そのため、異国の料理でありながら、どこか親しみやすさを感じさせる味わいは、素材選びとアレンジのバランスによるものだと感じました。

定番のベトナム料理も、香辛料の使い方や味のバランスに配慮されており、エスニック料理に慣れていない人でも選びやすいラインアップ。しっかり食事を楽しめるメニューから、軽くつまめる一品料理まで幅広く用意されています。ランチ・カフェ・ディナーと、時間帯やシーンに合わせて使い分けしやすい点も魅力。

景色を楽しみながらゆっくり食事をしたい日にも、観光の合間に立ち寄りたい時にも、自然と選択肢に入るお店です。

家族で楽しめた、Ninaiの料理

今回いただいたのは、数ある人気メニューの中からお店の方におすすめしてもらったパッタイ（タイ風焼きそば） と ガイガパオ の2品です。

まずはパッタイ（税込1,540円)。

豆腐が入っていて見た目以上にボリュームがあり、上には乾燥小エビがたっぷり。エビの旨みが全体に行き渡り、満足感のある味わいでした。

子ども連れで訪れましたが、辛みはほとんど感じず、とても食べやすい印象。子どももぱくぱくと食べ進めており、好評の様子でした。アジア料理のお店では子どもが食べられるメニューが限られることも多い中、パクチーが別添えになっているなどの配慮がされている点も嬉しいポイントでした。

さらに、ライムが添えられており、絞って味を変えられるのも魅力の一つ。酸味が加わることでさっぱりとした印象になり、最後まで飽きずに食べ進められました。

続いてガイガパオ（税込1,485円）です。

これまでさまざまなお店でガパオを食べてきましたが、Ninaiのガイガパオはひと味違いました。ややとろみのあるソースが具材によく絡み、しっかりとしたコクのある味付けです。

ほどよい辛さとバジルの香りのバランスが良く、刻まれたピーナッツが食感のアクセントになっています。さらに、横に添えられたネギなどの薬味を合わせて食べることで、味わいに変化が生まれました。

また、フライドエッグがコクのある味付けにまろやかさを加えています。食べ進めるほどに箸が進む、くせになる味わいでした。

足湯で海を眺める、ちょっと特別なカフェ体験

食事やカフェ利用だけでなく、Ninaiでは足湯（フットバス）付きの席を利用することができます。稲村ヶ崎温泉が隣接していますが、温泉を利用しない方でも気軽に立ち寄れるのが魅力です。

本格的な温泉ほど構えず、足湯でほどよく温まりながら景色を楽しめるため、「少しだけ温泉気分を味わいたい」という時にもぴったり。

湘南の海や江ノ島を眺めながら、あたたかいお湯に足を浸して過ごすスタイルは、稲村ヶ崎という立地を生かした、ここならではの体験です。

足湯はワンドリンク付きのセット制となっており、散策で歩き疲れた時や、景色を楽しみながらゆったり過ごしたい時にも適しています。単なる食事やカフェ利用にとどまらない、“癒しのひととき”を演出してくれました。

仕事帰りに一人で立ち寄る人や、気分転換に仕事や読書をしに訪れる人の姿も多く、外国人観光客の利用も見られるなど、思い思いの時間を過ごせる場所として利用されているようです。

なお、足湯席は天候などの状況により利用できない場合があるため、来店前に公式Instagramや店舗への電話で確認することをおすすめします。

まとめ

海、江ノ島、そして条件がそろえば富士山まで望めるロケーションに加え、ベトナム料理をベースにした親しみやすいメニュー展開。さらに、足湯付き席という少し特別な過ごし方ができる点も、Ninaiならではの魅力です。

料理、空間、器に至るまで一貫した世界観の中で過ごす時間は、海辺のロケーションと調和する「リゾート感」が丁寧に作り込まれていることを感じさせました。稲村ヶ崎で「少し贅沢な時間」を過ごしたいとき、自然と足を運びたくなる一軒です。

