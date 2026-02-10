大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、今オフ一度放出していたベン・ロートベット捕手を再獲得した。驚くファンも多かったこの出戻り移籍により、ダルトン・ラッシング捕手のトレード噂が再浮上しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ラッシングは昨季メジャーデビューを果たした期待のプロスペクトだが、ウィル・スミス捕手が正捕手に君臨していることもあり、今季もアクシデント等が発生しない限りはあまり出場機会を得られないことが予想されている。

そんな中、昨季終盤に第3捕手ながら大きな存在感を見せたロートベットが帰還したが、同メディアは「ロートベットがロースターに復帰し、ラッシングのトレードの道が開かれる。アンドリュー・フリードマン編成本部長とブランドン・ゴームズGMは彼の出場機会を確保する方法を見つけると強調してきたが、それはロートベットを呼び戻す前の話だった。それでもトレードの噂は絶えず、今オフにはレッドソックスが関心を示していると報じられている」と言及。

続けて、「球団首脳は大きなことを語るかもしれないが、ラッシングに対し明確なプランがないことは以前から明らかで。トレードに出すのが次の一手として最も分かりやすい選択肢だ。そもそも、ドジャースのファームシステムとは、無防備な競合相手との大型トレードを成立させるためにあるのではないだろうか」と記している。

