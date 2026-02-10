チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、イングランド代表DFリース・ジェームズのリーズ戦出場について「彼は体調が優れていないようだ。リーズ戦には出場できると願っている」と語った。9日、イギリスメディア 『フットボール・ロンドン』がコメントを伝えている。

チェルシーは前節のウルヴァーハンプトン戦に勝利し、リーグ戦4連勝中と好調をキープ。現在はリーグ5位に位置しており、10日には田中碧を擁するリーズを本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に迎える予定だ。

ロシニアー監督は、直近の公式戦2試合を欠場しているR・ジェームズについて「今日、彼は体調が優れていないようだ。リーズ戦には出場できると願っている」とコメント。不透明ではあるが、出場する可能性はあるようだ。

また、ウルヴァーハンプトン戦で打撲により負傷交代したブラジル代表MFアンドレイ・サントスについては、「アンドレイ（・サントス）は今日、トレーニングに参加した。彼は戦士だ。足首に腫れが見られたが、明日の試合には出場するだろう」と、問題はないと強調した。

そして、負傷離脱しているイングランド人DFトシン・アダラビオヨとベルギー代表MFロメオ・ラヴィアについても「トシン（・アダラビオヨ）の状態は良い。今日もトレーニングを行った。ロメオ（・ラヴィア）については、非常に緻密な計画を立てている。彼はトレーニング場に戻ってきた。彼に会えたことは嬉しいが、復帰させるには、彼の状態がピッチに戻っても問題ないと確認できなければならない」と説明。アダラビオヨについては問題はないものの、ラヴィアの復帰へは慎重な姿勢を示した。

