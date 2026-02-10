「トイレに行って人生変わったなぁ」杉谷拳士氏、人類最速左腕との“奇跡の…















元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士氏が9日、自身のインスタグラムを更新。訪れたアメリカのキャンプ地で、ボストン・レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手と遭遇したことを報告した。











杉谷氏は投稿の冒頭に「奇跡って…あるんだな。。」と切り出し、「世界最速105.8マイル（約170.3キロ）を投げる男

チャップマンに遭遇！！！！！！！！！」と興奮が収まらない様子を文字に表した。



さらに「キャンプ地で トイレに行かなければ会えないタイミングで トイレに行って人生変わったなぁ」と当時の状況を振り返り、「めちゃくちゃ優しくて、神対応。一瞬でファンになりました。」と報告。奇跡的な出会いを野球ファンに共有した。



“ミサイル”の異名を持つチャップマンは、MLB通算863試合登板で367セーブを挙げている大投手。MLB史上最速の球速105.8mph（170.3km/h）の記録を保持し、「世界最速」の肩書を持つ“超”剛速球サウスポーだ。



世界的な知名度を誇る選手との偶然の出会いが、大きく話題を呼んだ投稿となった。











【投稿】“人類最速左腕”と杉谷氏のツーショットがこれだ！

杉谷拳士(@kenshi.02)のインスタグラムより



[sp_ad]











【了】